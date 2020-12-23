نائب وزير التعليم الفني يتفقد سير العملية التعليمية في كلية المجتمع والمعهد الوطني بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني، غانم المحولي، اليوم سير العملية الوظيفية والتعليمية في المعهد الوطني للتقنيين والمدربيبن وكلية المجتمع في مديرية دار سعد بالعاصمة المؤقتة عدن .



وأستمع المحولي من عميد المعهد الوطني، ماهر بديه إلى الصعوبات والمشكلات التي تواجه سير عملهم التعليمي والمتطلبات الضرورية للإرتقاء بمستوى التعليم في المعهد .. مشدداً على ضرورة المزيد من الجهود المشتركة لتحسين الخدمة التعليمية والوظيفية في المعهد الذي يعتبر صرح عملي تعليمي يلبي احتياجات السوق المحلي بالكوادر المطلوبة ، وأهمية الالتزام الوظيفي لكافة موظفين ومدرسين وطلاب المعهد بشكل منتظم .

كما أطلع المحولي من عميد كلية المجتمع، عوض احمد حسن على ما تم انجازه من خدمات وانشطة تطويرية حديثة تلبي احتياجات الطلاب في العملية التعليمية بمختلف التخصصات العلمية ، وكيفية التعاون في وضع معالجات للمشاكل التي تواجه الكلية .

رافق المحولي مستشار وزارة التعليم الفني عصام عبده علي ، والمدير العام للعلاقات العامة والاعلام بالوزارة عيدروس ثابت .