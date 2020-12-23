تدشين تطبيق مزود الخدمات في عدن ولحج بدعم دولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشنت مؤسسة لأجل الجميع للتنمية، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، تطبيق مزود الخدمات بمحافظتي عدن ولحج، ضمن برنامج تعزيز قدرة المجتمع على الصمود من خلال تحسين سُبل العيش والأمن الإنساني، الممول من الحكومة اليابانية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



وتم تعريف 40 مشاركا من ممثلي السلطة المحلية والمؤسسات المحلية والدولية في عدن ولحج، بالتطبيق وأنشطته في مجال الحماية، والتحديات التي تواجهه وآلية تطويره.

وذكرت المديرة التنفيذية للمؤسسة صباح بدري، أن البرنامج يهدف لدعم الاستقرار في اليمن، وتعزيز القدرة على صمود المجتمعات ومقاومة الصعوبات والتعافي من النزاع من خلال تنفيذ أنشطة مجتمعية متعلقة بالحماية وسُبل العيش وتنمية الإنسان في مختلف المجالات.