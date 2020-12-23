شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح مشروع توفير الاحتياجات التعليمية بمدارس مديريتي رماه وثمود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح اليوم، مشروع توفير الاحتياجات التعليمية بمدارس مديريتي رماه وثمود، بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية وتنفيذ شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية.



وأوضح المدير التنفيذي لشبكة النماء عبدالوهاب نصر، ان المشروع يستهدف 1668 طالب وطالبة موزعين على 8 مدارس، ويشمل 417 مقعد مزدوج و4 معامل علوم متكاملة و80 جهاز حاسوب مع الملحقات ووسائل تعليمية وحقائب مدرسية مع مستلزماتها لطلاب المدارس.

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح مشروع توفير الاحتياجات التعليمية بمدارس مديريتي رماه وثمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.