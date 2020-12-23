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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انعقاد ندوة بسيئون حول اللغة العربية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نظم مكتب الثقافة بوادي حضرموت والصحراء وكلية التربية بجامعة سيئون، اليوم، ندوة علمية بعنوان "اللغة العربية مشروع نهضة أمة"، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.
وتناولت الندوة، ثلاثة محاور حول مشروع تجديدي للبلاغة، وأثر ذلك في النهوض باللغة العربية، قدمه الأستاذ الدكتور عبدالله بن شهاب ، فيما تطرق المحور الثاني حول اللغة العربية واللغات السامية قدّمه الدكتور سالم بن عبيدالله ، واستعرض المحور الثالث لمحة عن الضاد والظاء في سورة الكهف قراءة في الدلالة والعدد قدّمه الدكتور أحمد بن عبيدون.
وأكد وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، أهمية الندوة في إثراء اللغة العربية بالنقاشات وتبادل الأفكار والمقترحات في إطار تحسين أداء تقديمها و اكتشاف أسرارها ، داعيا الى ضرورة الاهتمام باللغة كونها ترتبط بتاريخ وثقافة ورمز الهوية والكيان العربي.
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