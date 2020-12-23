محافظ عدن يناقش مع منظمة كير العالمية تدخلاتها في القطاعات الحيوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ عدن، أحمد لملس، اليوم الأربعاء، مع المدير القطري لمنظمة "كير" العالمية آرون بريند، تدخلات المنظمة في القطاعات الحيوية والخدمية ونوعيتها .



وتطرق اللقاء الى مناقشة سُبل التنسيق والتعاون المشترك بين السلطة المحلية ومنظمة "كير" والاتفاق على بعض النقاط التي تخدم العلاقة الوثيقة بين السلطة المحلية ومكتب المنظمة بعدن وتُعزز سُبل التعاون والعمل المشترك بينهما.

وفي اللقاء، أشاد المحافظ لملس بتدخلات ومشروعات منظمة "كير"، والتي شملت جُملة من أهم القطاعات في عدن وأبرزها مجالي التعليم والصحة والتعليم الفني والتدريب المهني بالاضافة إلى قطاع الخدمات كالمياه والصرف الصحي وغيرها .. لافتاً إلى الإستقرار الأمني الذي تعيشه المدينة وحركة البناء والتنمية التي تشهدها وإمكانية نقل المنظمات الدولية مقراتها الرئيسية إليها .

بدوره أستعرض مسؤول المنظمة الدولية برنامج المشاريع التي تعتزم المنظمة تنفيذها في مدينة عدن كيفية اعتماد تلك المشاريع والتدخلات والأسس والمعايير التي ترتكز عليها، وكذلك أبرز الصعوبات التي تواجه مكتب المنظمة بعدن.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة، انتصار مرشد، ومديرة مكتب المنظمة بعدن الدكتورة افتكار السقاف .