التوقيع على اتفاقية مشتركة لدعم التغذية لدى الأطفال والنساء في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية مشتركة لدعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات في 7 محافظات يمنية، بقيمة 4 ملايين دولار.



وسيستفيد من المشروع 437 ألف أم وطفل، حيث سيجري خلاله تهيئة وتجهيز وتأثيث المرافق الصحية بالمعدات والتجهيزات اللازمة، وتشغيل المراكز التغذوية الاستقرارية والعيادات الطبية التغذوية الثابتة والفرق المتنقلة، وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والتدريب والتوعية والتثقيف، بهدف المحافظة على استمرارها والحد من انتشار حالات سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة والأمهات المرضعات والحوامل، وتأمين الخدمات العلاجية لحالاتهم الصحية وتعزيزها في المحافظات المستهدفة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لليمن في كافة مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 539 مشروعًا.