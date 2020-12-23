محافظ شبوة يوقع عقدين استثماريين لإنشاء منتزه وحديقة في مدينة عتق

أعلن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، الأربعاء، توقيع عقدي استثمار في مجال الحدائق والمنتزهات، ضمن رؤية قيادة السلطة المحلية لضرورة توفير منشآت ترفيه لأبناء المحافظة جنوبي اليمن.



ووقع بن عديو عقد مع مكتب صالح كعدان للمقاولات والخدمات السياحية لإنشاء حديقة جرين لاند الواقعة في وحدة جوار 212 بجانب معهد المعلمين، فيما وقع العقد الثاني مع مؤسسة بن شنقول للتجارة والمقاولات لإنشاء منتزه شبوة الحضارة الواقع في مثلث النصب بمدينة عتق، وفقا للصفحة الرسمية للمحافظ.



وشدد المحافظ على أن يلتزم المستثمرون بالمدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع ومباشرة العمل فور استلام المواقع وتكثيف العمل فيها لأجل سرعة الإنجاز، منوها بالالتزام بالمواصفات الفنية المعدة في الدراسات للحديقة والمنتزه والاتقان في تنفيذها.



وقال إن "توقيع هذه العقود يأتي تلبية لاحتياجات مدينة عتق للحدائق والمتنفسات التي يحتاجها المواطنين والتي حرمت منها المدينة خلال الفترات الماضية بسبب المتنفذين، منوها بأهميتها في انعاش الحركة السياحية والتجارية بالمحافظة".



ورحب المحافظ بالمستثمرين في محافظة شبوة سواء من أبناء المحافظة أو من أبناء الوطن عامة، مبدئيا استعداد وتعاون قيادة السلطة المحلية لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين وأصحاب المشاريع الاستثمارية النوعية.



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