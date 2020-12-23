صنعاء: صدور حكم بإعدام 4 من قتلة الشاب "عبدالله الأغبري"

صادقت محكمة استئناف أمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية، في جلستها اليوم الأربعاء، على حكم ابتدائي يقضي بإعدام 4 من المتهمين بقتل الشاب عبدالله الأغبري، فيما خففت الأحكام الصادرة بحق المتهمين الخامس والسادس.



وقالت مصادر حقوقية لـ "يمن شباب نت"، إن المحكمة قضت بإعدام المتهمين (عبد الله حسين ناصر السباعي، وليد سعيد صغير العامري، محمد عبدالواحد محمد الحميدي، دليل شوعي محمد الجربة) رمياً بالرصاص حتى الموت، فيما اكتفت بسجن المتهم الخامس(منيف قائد عبدالله مغلس) خمس سنوات بدلاً عن حكم الإعدام وتغريمه 5مليون كدية مغلظة، وسجن المتهم السادس(عبدالله اسماعيل القدسي) 6 أشهر بدلاً عن عامين.



وكانت محكمة شرق صنعاء، حكمت في 17 أكتوبر الماضي بإعدام (عبد الله حسين ناصر السباعي، وليد سعيد صغير العامري، محمد عبدالواحد محمد الحميدي، دليل شوعي محمد الجربة، منيف قائد عبدالله مغلس) قصاصاً بالرصاص حتى الموت، والسجن لعامين للمتهم(عبدالله اسماعيل القدسي)، مع دفع مخاسير القضية.



والاثنين الماضي،قضت المحكمة بالسجن لمدة عامين ودفع تكاليف التقاضي، على المتهمين السابع والثامن(عدنان ناصر حسين السباعي، وصدام حسين ناصر السباعي) الفارين من وجه العدالة.



وقتل الأغبري في 26 اغسطس الماضي بعد تعرضه لتعذيب استمر لساعات من قبل المتهمين، وأثارت جريمة مقتله غضبا شعبيا واستنكارا أممياً ودوليا واسعاً، مما أجبر مليشيا الحوثي على عقد محاكمة مستعجلة لمحاكمة المتهمين.



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