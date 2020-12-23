شكرا لبحثكم عن خبر منظمة البحث عن أرضية مشتركة تنفذ جلسات مسح نزاعات في مديريتين بلحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لحج / انوار العبدلي

لليوم الثاني على التوالي يستمر عقد جلسات نشاط مسح النزاعات في مديرية تبن والذي تنفذه منظمة البحث عن أرضية مشتركة ضمن مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي ” صحتي أولا” تحت رعاية مكتب الصحة والسكان بمحافظة لحج .

حيث تم صباح اليوم الاربعاء عقد جلسة نقاش ومسح في ثلاث مناطق شرق مديرية تبن وأدار الوسطاء المحليين أياد فضل صالح والأستاذ صالح طالب سعيد الذين تلقوا تدريب بوقت سابق ضمن مشروع التعافي جلسة المسح في كل من قرية عبر بدر وقرية الحمراء وقرية هران ديان بحضور ممثلي من الجانب الصحي للوحدات الصحي بالمناطق المستهدفة وحضور من ممثلي فئات المجتمع .

وتطرق الحاضرين إلى القضايا والمشاكل التي تواجه القطاع الصحي ” للصحة الانجابية ” وما تواجه المرأة من صعوبات عديدة نتيجة لعدم أو شحة توفر لعدد من المستلزمات الطبية والصحية للمرأة الحامل وجنينها وطفلها بعد الولادة .

وخرجت جلسات المسح بمخرجات منها رفع بعدد من الاحتياجات التي تحتاجها الوحدات الصحية كما تم اختيار لجنة مستدامة مكونة من شخصين من أبناء كل منطقة مستهدفة .

كما دشن اليوم في مديرية المسيمير اولى جلسات نشاط لمسح النزاعات في القطاع الصحي ” للصحة الانجابية” بحضور ضابط المشروع بالمنظمة حسين الوهاشي حيث ستستمر جلسات المسح لمدة أربع أيام مستهدفة عدة مناطق بالمديرية .

حضر جلسة المسح كل من الأستاذ محمد عوض الشحاري مدير إدارة الرقابة والتفتيش بمكتب الصحة والسكان بمحافظة لحج ومنسق المنظمة بتبن ومشرفة الوحدة الصحة في عبر بدر سيناء ناصر حيس ، ومشرف الوحدة الصحية في عمران ديان مازن أحمد مهدي ومشرفة الصحة الانجابية نوال محمد ناصر إلى جانب مشرف الوحدة في الحمراء خالد صالح حيدره .

ولقد دشن نشاط مسح النزاعات يوم أمس الثلاثاء في محافظة لحج مستهدفاً عدة مناطق في مديرية تبن على أن يتم مسح يوم غداً الخميس جنوب تبن منطقة الفيوش وما حولها بالإضافة يستهدف نشاط مسح النزاعات كل من مديرية المسيمير والمقاطرة .