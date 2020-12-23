شكرا لبحثكم عن خبر د.ياسين سعيد نعمان يكتب عن جارالله عمر في ذكرى استشهاده والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كان جار الله عمر في تعاطيه مع قضايا وطنه كفصل الربيع الذي تزهر فيه الأشجار لتطرح ثمارها في فصل آخر ..

قال عن الأشهر القليلة التي أعقبت الوحدة بأنها ربيع اليمن .. ثم شهد اليمن ربيعاً آخر بعد عشرين سنة كان فيها حاضراً، رغم غيابه، بما قدمه من فكر سياسي ورؤى في تلك المرحلة المبكرة التي قرأ فيها حاجة المجتمع للتغيير .

اغتالته ثقافة الكراهية ، وأحيته ثقافة الحب في قلوب عشاق الحياة .