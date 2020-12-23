قبائل شبام ترمم حصن سكيبان  بجهود ذاتية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعد أن طاله الإهمال لعقود من الزمن يشهد حصن سكيبان التاريخي القديم بمديرية شبام بمحافظة حضرموت عمليات ترميم مستمرة بجهود ذاتية قبلية.



ويحتوي الحصن على الكثير من حقب التاريخ العمرانية والعسكرية التي سطّرها الأجداد الحضارم منذ حوالي القرن التاسع للهجرة.

ويعتبر حصن سكيبان من الحصون الدفاعية القديمة في عهد الدولة الكثيرية الأولى، لوقوعه في الجانب الغربي من منطقة وادي بن علي التي تبعد حوالى 7 كم عن المدينة التاريخية شبام.

ويحتفظ الحصن حتى اليوم ببئر ماء ومستودعات للذخيرة والمؤونة ومشاويف الرماية وعدد من التراثيات القديمة الأخرى