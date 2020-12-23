حملة أمنية لضبط خلايا حوثية في المديريات المحررة بالحديدة

ودعا العميد ورق، المواطنين للتعاون مع القوات الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.

وأوضح مدير شرطة الحديدة العميد نجيب ورق، أن الحملة الأمنية تأتي بعد القبض على خلايا تابعة لميليشيا الحوثي في مديريات الدريهمي والتحيتا والخوخة ومناطق مختلفة وأنه سيتم نشر اعترافات عناصر الخلايا قريبا.

محمد يوسف

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