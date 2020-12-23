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حملة أمنية لضبط خلايا حوثية في المديريات المحررة بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

حملة أمنية لضبط خلايا حوثية في المديريات المحررة بالحديدة

متابعات_ الخليج 365

بدأت اليوم حملة أمنية واسعة في المديريات المحررة بمحافظة الحديدة تشارك فيها الشرطة العسكرية للقوات المشتركة بمختلف تشكيلاتها.

 

وأوضح مدير شرطة الحديدة العميد نجيب ورق، أن الحملة الأمنية تأتي بعد القبض على خلايا تابعة لميليشيا الحوثي في مديريات الدريهمي والتحيتا والخوخة ومناطق مختلفة وأنه سيتم نشر اعترافات عناصر الخلايا قريبا.

 

ودعا العميد ورق، المواطنين للتعاون مع القوات الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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