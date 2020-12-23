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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حملة أمنية لضبط خلايا حوثية في المديريات المحررة بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بدأت اليوم حملة أمنية واسعة في المديريات المحررة بمحافظة الحديدة تشارك فيها الشرطة العسكرية للقوات المشتركة بمختلف تشكيلاتها.
وأوضح مدير شرطة الحديدة العميد نجيب ورق، أن الحملة الأمنية تأتي بعد القبض على خلايا تابعة لميليشيا الحوثي في مديريات الدريهمي والتحيتا والخوخة ومناطق مختلفة وأنه سيتم نشر اعترافات عناصر الخلايا قريبا.
ودعا العميد ورق، المواطنين للتعاون مع القوات الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.