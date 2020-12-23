مكتب الصحة بالمهرة يناقش مع برنامج الأغذية العالمي احتياجات القطاع الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة الدكتور عوض مبارك، اليوم، مع فريق من برنامج الأغذية العالمي، احتياجات القطاع الصحي في المهرة.



وتطرق اللقاء الذي ضم مساعد أول برامج الأغذية العالمي بمكتب محور المكلا عبدالرحمن باسلامة، ومساعد المتابعة والتقييم مكتب محور حضرموت رغيد الكويلي، إلى أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الصحي، ووضع المعالجات لها.

وأشار مدير صحة المهرة، إلى الصعوبات التي تشمل تأخر مرتبات العاملين من قِبل البرنامج العالمي والمقترحات التي من شأنها المساهمة في تجاوز الصعوبات والتخفيف من معاناة المواطنين المستفيدين.

وأكد منسق مشروع التغذية التكميلية الممول من برنامج الأغذية العالمي في المهرة صالح الجبلي، الحرص على تنفيذ المشروع بالشكل المطلوب والتغلب على الصعوبات التي تواجهه.