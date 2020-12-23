افتتاح المعرض الثالث للكتاب في تعز

أُفتتح، اليوم الأربعاء، في مدينة تعز، المعرض الثالث للكتاب.



وبحسب القائمون على المعرض فإنه يضم "مؤلفات أدبية وروايات وقصص وإصدارات جديدة لعدد من الكتاب والشعراء من أبناء المحافظة".



كما يضم المعرض مرسم ومعرض كتاب للطفل. بالإضافة إلى تخلله العديد من الفعاليات كالعروض المسرحية، والأمسية الشعرية والفنية.



وتستمر فعاليات المعرض لمدة أسبوع حتى يوم الخميس المقبل 31 ديسمبر.



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