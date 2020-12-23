شكرا لبحثكم عن خبر بحضور العميد جمال الحسني: الجمعية البيئية بكلية الآداب تقيم فعالية توعوية وتكريمية لعمال النظافة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعلام الجمعية:

نظمت الجمعية البيئة في كلية الآداب بالتعاون مع مركز الدراسات وعلوم البيئة بجامعة عدن صباح اليوم الاربعاء نشاط توعوي لعمال النظافة في الكلية تم خلاله اللقاء بعمال النظافة وتزويدهم بالمعلومات البيئية المرتبطة بعملهم.

وفي الفعالية التي تأتي ضمن فعاليات العيد الذهبي ( 50) لجامعة عدن والذكرى الفضية (25) لتأسيس كلية الآداب تحدث عميد الكلية الأستاذ المشارك جمال الحسني عن أهمية الفعالية التي تأتي كمبادرة من اعضاء هيئة التدريس والطلبة للاعتراف بأهمية البيئة وبدور عامل النظافة كما انها تأتي لتسن دور الجامعة في هذا الجانب.

وقال العميد الحسني:" الفعالية تقام برعاية رئيس الجامعة الدكتور الخضر لصور ضمن الانشطة المتعددة التي اقامتها وتقيمها الكلية بهدف خدمة العملية التعليمية وتعزيز دور الجامعة في المجتمع بشكل عام".

واشاد الحسني بالدور الذي أصبحت تقوم به الجمعية البيئية في الكلية، شاكرا جهود هيئتها الادارية برئيستها د.ريم لقمان، وكل الاعضاء من طلبة وهيئة تدريس.

وبارك الحسني لعمال النظافة ما يحظون به من حب وتقدير من قبل كل منتسبي الكلية، مطالبا اياهم ببذل المزيد من الجهود في عملهم حتى تكون الكلية اجمل، لاسيما وان نظافة الكلية هي عنوان كل من ينتمون اليها.

وتحدث الدكتور جمال باوزير رئيس قسم التنوع الحيوي في مركز دراسات وعلوم البيئة بجامعة عدن معبرا عن اعجابه بما تقوم به كلية الآداب من جهود لخدمة النشاط البيئي ممثلة بالجمعية البيئية، مؤكدا حرص مركز الدراسات على خلق علاقة تكامل مع الجمعية لتعزيز دورها البيئي.

واشادت رئيسة الجمعية د.ريم لقمان بالجهود التي يبذلها عمال النظافة، تلك الجهود التي نلمسها ونحسها ونقدرها يومياً لأنها تساهم في اظهار الكلية بشكل جميل وتحقق لكل منتسبي الكلية الظروف البيئية المناسبة للعمل في جو صحي مناسب ولن يتم ذلك إلا بتعاون كل منتسبي الكلية.

وتحدثت د. رضية باصمد نائب العميد لشؤون التطبيق العملي والمجتمع عن أهمية الجمعية البيئية في إطار كلية الآداب التي سوف تساهم في خلق بيئة نظيفة صحية بتعاون الجميع.

وقدم أعضاء الجمعية من اعضاء هيئة التدريس وطلبة التخصصات المختلفة ، النصائح البيئية لعمال النظافة، مؤكدين في مجمل احاديثهم أن العمل البيئي في الكلية يجب أن يكون هم يومي للجميع طلبة وهيئة تدريس قبل أن يكون شغل عمال النظافة وحدهم.

مشيدين بدور عمال النظافة ونشاطهم وتفانيهم في عملهم ، لافتين إلى أهمية أن يمارس الجميع دور عمال نظافة من خلال وضع القمامة في مكانها المحدد والحفاظ على نظافة القاعات الدراسية والساحات حتى تظهر الكلية دائماً في احلى صورة.

وفي الاحتفالية تحدث عمال النظافة عن الظروف الصعبة التي يعملون فيها خصوصا ضعف رواتبهم الشهرية ، مطالبين من الجميع التعاون معهم في أداء واجبهم من خلال الالتزام بوضع القمامة في اماكنها ومخلفات الطعام.

وطالبت الفعالية من عمادة الكلية وضع عقوبات مشددة ومجالس تأديب تعاقب الطلبة الذين يتعاطون الشمة والتمبل في قاعات الكلية، كم اقترح اعضاء الجمعية تركيب كاميرات مراقبة لرصد المخالفين لأنظمة الكلية.

وفي ختام الفعالية التوعوية التي تستبق التدشين الفعلي للجميعة المقر يوم 3 يناير 2021م تم تكريم العمال بحوافز مالية من قبل الجمعية.

حضر الفعالية عدد من رؤوسا الاقسام العلمية و اعضاء هيئة التدريس بالكلية والاعضاء وعمال النظافة.