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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إتلاف 250 لغما زرعتها ميليشيا الحوثي في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج اليمني للتعامل مع الألغام كمية جديدة من الألغام والمتفجرات التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في الطرق بمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف.
وقال مدير البرنامج العميد أمين العقيلي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الفرق الهندسية أتلفت250 لغما زرعتها مليشيا الحوثي في الطرق والمناطق الآهلة بالسكان في مديرية خب والشعف.. مؤكدا تطهير مناطق واسعة في المديرية وتأمين عدة طرق وفتحها أمام المركبات ووضع إشارات عليها تؤكد بأنها أصبحت آمنة.
ودعا مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام السكان والمسافرين إلى الابتعاد عن الطرق المهجورة والغير مأهولة والحرص على العبور مع الطرق تم وضع إشارات تؤكد بأنها آمنة وتم تطهيرها من الألغام.
وأشار إلى أن الفرق الهندسية مستمرة في عملها في نزع الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي بكثافة عالية في مناطق عالية التأثير من مناطق رعي وسكنية ومن طرق عامة، مؤكداً إرسال فرق هندسية أخرى إلى الجوف لتوسيع ناطق العمل وتطهير مناطق أوسع لانقاذ حياة المدنيين.
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