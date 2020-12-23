شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يُصدر تكليفات جديدة.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الخليج 365 - المكـلا أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، قرارات بتكليف مدير عام لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت، ومستشار للمحافظ لشؤون القبائل بحضرموت، ومدير عام لفرع مصلحة شؤون القبائل بساحل حضرموت.

حيث أصدر محافظ حضرموت القرار رقم "198" لسنة 2020م، قضى بتكليف عبدالله عبدالقادر عبدالله الشعملي - مديراً عاماً لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت. وأصدر المحافظ، القرار رقم "199" لسنة 2020م، قضى بتكليف سالم مبارك عمر بن سميدع مستشاراً لمحافظ حضرموت لشؤون القبائل. وأصدر محافظ حضرموت، اليوم، القرار رقم "201" لسنة 2020م، قضى بتكليف الشيخ صالح عبدالله المنصب باوزير، مديراً عاماً لفرع مصلحة شؤون القبائل بساحل حضرموت.

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