البحسني يلتقي وفد شركة جانجدو الصينية العاملة في مجال التعدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت فرج البحسني، اليوم بالمكلا، وفد شركة جانجدو الصينية المتخصصة في مجال المعادن، لمناقشة جوانب الاستثمار في المحافظة في مجال الرمال السوداء واستخراج المعادن وتصديرها.



واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة وانج دنج، ومدير القسم الهندسي زهو يانفينج بحضور مدير فرع الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس صلاح بابحير، الى توجهات الشركة للاستثمار في مجال التعدين بحضرموت، وخبرات الشركة التي تجاوزت ال30 عاما في مجال الأبحاث والاستثمار في قطاع المعادن.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الشركة بالحالة الأمنية في حضرموت والتي هيأت الأجواء المناسبة للاستثمار.. مشيرا الى أن هذه الأجواء دفعت بالشركة للتوجه صوب الاستثمار في حضرموت في هذا القطاع.

ورحب المحافظ بتوجه الشركة للاستثمار في حضرموت.. مؤكدا ان السلطة المحلية ستوفر التسهيلات اللازمة للشركة لانجاح مشاريعها في قطاع المعادن.