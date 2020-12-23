محافظ حضرموت يبحث مع وفد شركة Guangdo الصينية جوانب الاستثمار في مجال المعادن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، مع وفد الشركة الصينية العالمية



Guangdo Ubridge new material technology

المتخصصة في مجال المعادن، جوانب الاستثمار في المحافظة في مجال الرمال السوداء واستخراج المعادن وتصديرها.

واستمع المحافظ، من رئيس مجلس إدارة الشركة WANG DENG FENG، ومدير القسم الهندسي ZHU YANFENG، بحضور مدير عام الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحضرموت المهندس صلاح أحمد بابحير، الى توجهات الشركة للاستثمار في مجال التعدين بحضرموت، وخبرات الشركة التي تجاوزت ال30 عاما في مجال الأبحاث والاستثمار في قطاع المعادن.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية بمناخات الأمن في حضرموت، والأجواء المهيأة للاستثمار، مشيرا الى أن هذه الأجواء دفعت بالشركة للتوجه صوب الاستثمار في حضرموت في هذا القطاع المهم.

ورحب محافظ حضرموت بوفد الشركة الصينية، مشيدا بعلاقات التعاون المتميزة بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية، مرحبا بتوجه الشركة للاستثمار في حضرموت، ومؤكدا تقديم السلطة المحلية بالمحافظة لتوفير التسهيلات اللازمة للشركة لانجاح مشاريعها في مجال الاستثمار في قطاع المعادن.

حضر اللقاء، مدير الشركة بفرع اليمن أشرف عماد صديق، ومدير الموارد البشرية عبدالله احمد يماني، ومساعد مدير الشركة باليمن محمد المعافري، والمستشار القانوني للهيئة عادل بن اسحاق.