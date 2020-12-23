شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع 1200 حقيبة نظافة في مخيمات النازحين بمديرية الخوخة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جرى بمحافظة الحديدة توزيع حقائب النظافة الشخصية لـ1200 أسرة نازحة في مخيمات الجشة وال جابر في مديرية الخوخة جنوب المحافظة وذلك ضمن أنشطة مشروع المياه والإصحاح البيئي الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وخلال التدشين أشاد المحافظ الحسن طاهر بالجهود التي يقدمها مركز الملك سلمان، في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد للإسهام في خدمة النازحين ورفع الوعي المتعلق بالممارسات الصحية.

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