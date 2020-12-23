البحسني يثمن جهود الجمعية الكويتية للإغاثة في تنفيذ العديد من المشاريع في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

رعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا، توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبي التعليم الفني والتدريب المهني والصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، مع الجمعية الكويتية للإغاثة.



وتقضي الاتفاقية التي تنفذها مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثة، بترميم وتأهيل المعهد التجاري بمنطقة فوة بالمكلا، وترميم وتأهيل المعهد المهني بمنطقة خلف بالمكلا، إلى جانب توزيع أجهزة تنفس صناعي مع مستلزماتها ومستلزمات وأدوات طبية لجائحة كورونا، وإعادة تأهيل وترميم المعهد الصناعي بمدينة سيئون.

وتعرّف محافظ حضرموت، من مدير العلاقات العامة بمؤسسة استجابة صالح عوض باقلاقل إلى نشاط المؤسسة والمشاريع التي قدمتها خلال الفترة السابقة، ومواصلة المساهمة في دعم القطاع الصحي خصوصاً في ظل عودة الجائحة مجدداً في بعض دول العالم، ورؤية دولة الكويت خلال العام 2021م في إعادة تأهيل المدارس والثانويات والمعاهد والمستشفيات التي قامت ببنائها دولة الكويت في الثمانينيات.

وثمّن محافظ حضرموت، جهود الجمعية الكويتية للإغاثة في تنفيذ العديد من المشاريع في المحافظة في مختلف القطاعات، مؤكداً استعداد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بتذليل كافة الصعوبات وتسهيل الإجراءات أمام تنفيذ هذه المشاريع.

من جانبه اشار مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد صالح الجمحي إلى الاستعدادات الجارية في مستشفى الدكتور رياض حبور الجريري للحميات بفلك لإستئناف العمل في المستشفى، الذي سيقدم خدمات صحية لمناطق بويش وروكب والمناطق المجاورة.

وقع الاتفاقية عن مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت الدكتور عبدالباقي علي الحوثري، وعن مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور محمد صالح الجمحي، وعن الجهة المنفذة، مدير العلاقات العامة بمؤسسة استجابة للأعمال الانسانية والاغاثة صالح عوض باقلاقل