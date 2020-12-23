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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يلتقي مدير عام مديرية رخية أحمد عمر بن عجيان للاطلاع على أوضاع المديرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، مدير عام مديرية رخية أحمد عمر بن عجيان، للاطلاع على أوضاع المديرية.
وتعرف المحافظ البحسني من مدير عام رخية على احتياجات المديرية في قطاعات الأمن والمياه والصحة والتربية والتعليم والطرقات، شاكرا تدخلات المحافظ في الكثير من المشاريع الحيوية واهتمامه بأمن المديريات ومتطلبات مديريات الصحراء.
وأكد محافظ حضرموت اهتمام قيادة السلطة المحلية بمديرية رخية والمديريات الصحراوية، لافتاً بأنه وجه خلال زيارته الأخيرة لوادي حضرموت، بعدد من المشاريع للمديريات الصحراوية، واعتمادها ضمن خطة العام الجديد 2021م، ودعا المحافظ إلى توطيد العلاقة بين السلطة المحلية بالمديرية مع المجتمع، لخلق علاقات أوطد، ومشاركة الجميع في عملية البناء والحفاظ على الأمن.
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