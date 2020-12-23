السلطات الصحية: إجراء فحص "كورونا" للمسافرين ابتداء من الجمعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ عدن

أعادت اللجنة العليا للطوارئ اشتراط إجراء فحص "كورونا" للمسافرين العائدين إلى الأراضي اليمنية، ابتداء من يوم الجمعة المقبل.



وذكرت اللجنة، في تغريدة على "تويتر"، أنه يتوجب على جميع الواصلين إلى الأراضي اليمنية إجراء فحص "كورونا"، يُثبت خلوهم من المرض قبل اثنتين وسبعين ساعة من وصولهم إلى اليمن.

ووجهت اللجنة المنافذ البرية والجوية ببدء الإجراء اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي تحسباً لموجة وباء ثانية سريعة الانتشار.

وأمس، قالت المتحدثة باسم اللجنة، إشراق السباعي، في مداخلة على قناة "بلقيس"، إنه تم الإبلاغ عن ثماني حالات اشتباه ب"كورونا"، في مأرب وتعز وعدن وحضرموت.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة ظل كما هو، 1087 إصابة، منها 606 حالات وفاة.

يذكر أن مليشيا الحوثي ترفض الإفصاح عن حالات الإصابة والوفاة بالفيروس حتى الآن، في المناطق الخاضعة لسيطرتها في صنعاء وعدد من المحافظات