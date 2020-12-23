المليشيا الحوثية تدفن 3 أطفال قتلوا في جبهات الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ الضالع
دفنت مليشيا الحوثي الإرهابية ثلاثة من صغار السن، لقوا مصرعهم وهم يقاتلون في جبهات محافظة الضالع (جنوبي اليمن).
وذكرت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران دفنت جثث ثلاثة من صغار السن هم: "صلاح أحمد سفيان، جعفر صالح الزهري، ومروان أحمد".
ووفق الناطق الرسمي للواء 30 مدرع، المقدم جياب الصيادي، لقي الأطفال الثلاثة مصرعهم بنيران القوات المشتركة أثناء قتالهم في صفوف المليشيا الحوثية في جبهات قطاعي الفاخر ومريس، شمال وغربي مديرية قعطبة.
وأكد "الصيادي"، أن الثلاثة الأطفال القتلى من ذات السلالة وينحدرون من قرية شليل، عزلة الاعشور، بذات المديرية، مشيرا إلى أن المليشيا تدفع بعشرات الأطفال والشباب المغرر بهم إلى محرقة الموت
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