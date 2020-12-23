اغتيال شيخ قبلي في ذمار  أثناء قيادته وساطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ ذمار

اغتال مسلحون قبليون مجهولون، مساء الثلاثاء 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020م، نجل أحد أبرز المشايخ القبليين بمحافظة ذمار الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، (وسط اليمن).



وأكدت مصادر محلية أن الشيخ صفوان عبداللطيف الشغدري، وهو نجل شيخ مخلاف زُبيد، وكبير مشايخ مديرية عنس بمحافظة ذمار، تعرض لعملية اغتيال اثناء قيادته وساطة قبلية لفض نزاع بين قبيلة آل المصري المنحدرة من ذات المحافظة.

وبحسب تدوينات على موقع "تويتر"، اتفقت مليشيا الحوثي الإرهابية وأطراف قبلية على افتعال مشكلة واستدعاء الشيخ صفوان الشغدري لقيادة وساطة وفض النزاع بهدف تصفيته، نظرا لمواقفه المناوئة للمليشيا.

وأكد المدونون أنه تم تصفية الشيخ الشغدري في منطقة الجميمية بمديرية عنس، أثناء توجهه لإصلاح ذات البين بين أطراف من قبيلة آل المصري.

وعمدت مليشيا الحوثي إلى افتعال خلافات قبلية لتصفية الشخصيات القبلية المناوئة لها في مختلف مناطق سيطرتها عبر أذرعها