المشتركة تحبط هجومين للمليشيا في الساحل الغربي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ الحديدة أحبطت القوات المشتركة، مساء الثلاثاء 22 ديسمبر /كانون الأول 2020، محاولة تسلل للمليشات الحوثية في قطاع الدريهمي جنوبي الحديدة، بعد ساعات من إحباط محاولة تسلل مماثلة في حيس.

وقال مصدر عسكري، إن عناصر حوثية حاولت اختراق الخطوط الأمامية غرب مدينة الدريهمي مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، ولكن دون جدوى. مؤكداً أن القوات المشتركة اشتبكت مع مسلحي مليشيات الحوثي، وانتهت المواجهات بتكبيد المليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح

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