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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجاح عملية تبادل أسرى بين الحكومة والحوثيين في لحج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ لحج
نجحت عملية تبادل أسرى جديدة بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية في محافظة لحج جنوبي اليمن.
وذكرت مصادر محلية أنه تم الإفراج عن سبعة مقاتلين من الحوثيين مقابل خمسة من أفراد الحكومة الشرعية والمقاومة الشعبية في مديرية “القبيطة” بمحافظة لحج.
وأشارت المصادر، إلى أن صفقة التبادل تمت برعاية وسطاء قبليين محليين.
وفي مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، تمت عملية تبادل أسرى أخرى بوساطة محلية في محافظة الضالع المجاورة، حيث تم تبادل 15 من القوات الحكومية مقابل 15 من المسلحين الحوثيين
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