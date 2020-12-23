رئيس نيابة استئناف حضرموت يلتقي بمسؤولة منظمة الأمم المتحدة للطفولة - مكتب يونيسف المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش القاضي "شاكر محفوظ بنش"رئيس نيابة استئناف حضرموت مع "د. فوزية عبدالله غرامة" مسؤولة منظمة الأمم المتحدة للطفولة مكتب يونيسف المكلا، مشروع عدالة الأحداث المزمع إطلاقه هذا الشهر.



سيستفيد من إجراءات المساعدة القانونية والتحويل التي يتضمنها المشروع ( ٧٠ ) فتى وفتاة مخالفين للقانون، كما سيتم تزويد ما يقارب ( ٥٠ ) حدثاً بالحالات الحرجة بما في ذلك إعادة دمج الأحداث المفرج عنهم.

كما سيتضمن المشروع تدريب الجهات الفاعلة في مجال العدالة للأطفال على حقوق الطفل والإجراءات الصديقة للطفل، وأيضاً دعم مركز رعاية الأحداث من محكمة ونيابة وشرطة.

حضر اللقاء الأخ "هاني التريمي" منسق المشروع، والأخت "حكمت الشعيبي" مدير إدارة حماية الأسرة بإدارة أمن محافظة حضرموت الساحل، والأخ الملازم "يسلم النوحي" نائب مدير مصلحة التأهيل و الإصلاح بالمكلا، والأخت منى النوبي مسؤولية قسم النساء بالمصلحة.