«النخبة الحضرمية»..  قوات شرعية قطعت دابر الشر الذي يحاك ضد أهل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

«النخبة الحضرمية».. القوات الشرعية التي قطعت دابر الشر الذي يحاك ضد أهل حضرموت



في 24 أبريل عام 2016، تحرك نحو 2000 جندي من «النخبة الحضرمية» تجاه مدينة «المكلا» التي تُعدُّ العاصمة الإدارية لـ«حضرموت»؛ لخوض معركة تحرير البلاد من قبضة تنظيم القاعدة.

عقب تحرير «المكلا»، كثفت قوات النخبة الحضرمية من عمليات تطهير المدينة من الجيوب التي تختبئ فيها «خفافيش القاعدة»؛ إضافة إلى إقامة نقاط تفتيش عند مداخل المدينة الرئيسية، وكذلك المداهمات وعمليات التمشيط للمحافظة بالكامل من أجل القضاء على ما تبقى من خلايا التنظيم، وقطع دابر الشر الذي يحاك ضد أهل حضرموت.

القبضة الحديدية

و​استمرارًا لمجهودات «النخبة الحضرمية»، ومن خلفها التحالف العربي، في محاربة الإرهاب باليمن، أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية، عن انطلاق مهمة القبضة الحديدية لتوسيع الانتشار العسكري غربي «المكلا»؛ لإحكام القبضة الأمنية على مديريات ساحل حضرموت؛ حيث نفذت قوات النخبة بالمنطقة العسكرية الثانية مهمة «القبضة الحديدية» بانتشار واسع في مديرية «يبعث» غربي المكلا.

مهمة «القبضة الحديدية» ، آتت بثمارها سريعًا؛ حيث ألقت قوات «النخبة الحضرمية» –بعد نحو أسبوعين من انطلاق المهمة- القبض على 9 من عناصر تنظيم القاعدة في «يبعث»، كما تم العثور على عبوات ناسفة وقذائف متفجرة وذخائر بحوزة عناصر إرهابية.