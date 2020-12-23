سياسي حضرمي يكشف أهمية النخبة الحضرمية في حماية الشركات النفطية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المحلل السياسي والناشط الحضرمي نجيب محفوظ مفيلح إن أهمية دور النخبة الحضرمية في حماية الشركات النفطية يكمن في الانسجابية والتناغم الذي سيحصل بين القوات التي ستحمي الشركات والحقول النفطية والسكان المحليين أصحاب الارض وهذا شي مهم جدا سيمكن قوات النخبة الحضرمية من حماية الشركات وحقول النفط بشكل افضل .



وأضاف مفيلح في تصريحات خاصة أن شعب الجنوب في حضرموت وفي كل الجنوب العربي قد ادرك ان القوات الشمالية لاتمثل دولة ذات نظام وقانون.

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