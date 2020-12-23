تعز.. لجنة المخزون الغذائي تضبط 50 مخالفاً من أصحاب المخابز والتجار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الخليج 365

قالت اللجنة المحلية للمخزون الغذائي في تعز، الثلاثاء، إنها ضبطت 50 شخصا من أصحاب المخابز والتجار المخالفين، بعد موجة غلاء مفتعلة في أسعار الخبز والمواد الغذائية.



جاء ذلك خلال لقاء عقده محافظ محافظة تعز نبيل شمسان باللجنة، وجه فيه بتشديد الرقابة ومراقبة الأسعار وضبط المخالفين والمتلاعبين وإحالتهم للنيابة وبذل جهود مكثفة يلمسها المواطن تتمثل بمراقبة انخفاض أسعار المواد الغذائية.

وأكد المحافظ شمسان، على اهمية العمل اليومي المستمر خصوصا في ظل التذبذب في أسعار العملة واستغلال بعض التجار لهذه الاوضاع ورفع أسعار المواد الغذائية وغيرها.

وقال إنه من الضروري اتخاذ إجراءات حازمة تجاه المتاجرين والمستغلين لاوضاع السوق ومعاناة الناس ووضع معدلات معيارية للاسعار من قبل الجهات المختصة والتنسيق مع النيابة لانجاز قضايا المخالفات ومعاقبة المتلاعبين بقوت المواطن.

وكلف شمسان نائب مدير مكتب الاشغال العامة بالإشراف المباشر على الاسواق والرفع بقائمة المتهبشين وإحالتهم للقضاء.