مليشيا الحوثي ترفع الرسوم الدراسية بجامعة العلوم بصنعاء والطلاب يحتجون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي ترفع الرسوم الدراسيةبجامعة العلوم بصنعاء والطلاب يحتجون

الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الخليج 365

تظاهر الثلاثاء، طلاب كلية الهندسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا التي استولت عليها مليشيات الحوثي الانقلابية بالعاصمة صنعاء، احتجاجًا على رفع الرسوم الدراسية.



ورفع المشاركون لافتات تندد برفع الرسوم، وتطالب بتطبيق القرار الذي ينص على تخفيض 30 بالمائة من الرسوم واعتماد صرف الدولار 250 ريال يمني.

واستنكر الطلاب اجراءات المليشيات الحوثية في الجامعة، واتهموها بـ" التعسف والاستغلال والانتهازية"، مطالبين المليشيات بإعادة الوضع في الجامعة الى طبيعته قبل السطو عليها وإطلاق سراح رئيسها الأكاديمي حميد عقلان.

ومطلع العام الحالي، استولت مليشيات الحوثي الانقلابية على جامعة العلوم والتكنولوجيا، واختطفت رئيسها البروفيسور حميد عقلان، وعينّت القيادي الحوثي عادل المتوكل بديلاً عنه، ضمن حملة سطو حوثية واسعة على المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية والمدارس والشركات الخاصة بقوة السلاح وباستخدام ذرائع متعددة من بينها حيلة مايسمى "الحارس القضائي".

وتعد جامعة العلوم أكبر جامعة أهليه في اليمن، وتأسست عام 1994 ويبلغ عدد الطلاب الملتحقين بها في جميع فروعها ما يقارب العشرين ألف طالب.

وعقب سيطرة مليشيات الحوثي على الجامعة، أصدر المتوكل في منتصف فبراير الفائت قرار يقضي بإلغاء خصم التخفيض 30% والذي كان قد تم اعتماده سابقًا من قبل رئيس الجامعة المختطف حميد عقلان.

وقضى قرار المتوكل بتحصيل الرسوم كاملة من الطلبة بسعر صرف 300 ريال للدولار الواحد.

وأثار القرار واستمرار استيلاء المليشيات استياء واسع من قبل الطلاب وهددوا بالتصعيد ضد إدارة المتوكل، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى إصدار قرار يقضي بإلغاء خصم التخفيض.