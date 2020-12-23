تفجير 865 لغمًا وقذيفة غير منفجرة في باب المندب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفجير 865 لغما وقذيفة غير منفجرة في باب المندب

الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الخليج 365

نفذ مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن، عملية إتلاف وتفجير لـ865 لغماً وعبوة ناسفة، وقذيفة غير منفجرة، من مخلفات مليشيا الحوثي، في مديرية باب المندب بالساحل الغربي.



وشملت عملية الإتلاف التي نفذها فريق جمع القذائف، 131 لغماً مضاداً للدبابات، و4 ألغام مضاد للأفراد، و91 قذيفة منوعة، و5 عبوات ناسفة، بالإضافة إلى481 فيوزاً منوعة، وصاروخي طيران، وصاروخ كاتيوشا، و150 ذخيرة منوعة.

وقال المركز في تقرير له، ان كمية الألغام والقذائف التي تم إتلافها اليوم هي حصيلة ما تم نزعه من قبل فرق مسام الهندسية من عدة مناطق ومديريات أبرزها مديريتا المخا، وموزع، وكذا منطقة كهبوب، والحنيشية، وعزان، والعمري، وغيرها من المناطق التي تنتشر فيها فرق مسام على امتداد الساحل الغربي.

وزرعت المليشيات الحوثية أكثر من مليونين ونصف المليون لغم في نحو 15 محافظة وصلت إليها، تسببت في مقتل وإصابة وإعاقة آلاف الأبرياء، حيث سيظل خطر الألغام تلك يتهدد المدنيين لعقود قادمة.