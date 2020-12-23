ابتداء من الجمعة.. لجنة الطوارئ تعيد اشتراط فحص كورونا للقادمين إلى اليمن

أعادت اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة كورونا وباء كورونا، الثلاثاء، اشتراط فحص كورونا للمسافرين القادمين إلى الأراضي اليمن؛ وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمنع تفشي موجة ثانية من الوباء.

وبحسب المتحدث الرسمي للجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة جائحة كورونا المستجد الدكتورة اشراق السباعي، فقد قررت اللجنة العليا للطوارئ اشتراط خضوع الراغبين بالسفر الى اليمن لفحص البي سي آر، وتقديم نتائج الفحص التي تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد، يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية مع تفشي موجة ثانية من الوباء.

ونقلت وكالة سبأ عن السباعي قولها، "إن الفحص ينبغي الا يتجاوز ٧٢ ساعة من موعد السفر الى اليمن، وسيتم البدء بتطبيق هذا الاجراء في كافة المنافذ البرية والجوية للجمهورية اليمنية ابتداء من يوم الجمعة الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٠ على كافة الواصلين سواء مواطنين أو مقيمين أو زائرين بما في ذلك موظفي الامم المتحدة والمنظمات الدولية المسافرين الى اليمن".

واضافت، بانه يعفى من فحص البي سي آر الاطفال في سن العاشرة وما دون ذلك.

وبالنسبة للمراكز المعتمدة للفحص اشارت المتحدث الرسمي بأنه سيتم قبول نتائج الفحص الصادرة عن المراكز والمختبرات الطبية المعتمدة في دول المغادرة،.. مؤكدة بأنه سيلزم كافة المسافرين تعبئة نموذج خاص وتسليمه عند الوصول لموظفي المنفذ.