محافظ حضرموت يوجه بتشكيل لجنة رقابية لتحسين مدينة المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، بتشكيل لجنة رقابية برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية، لتحسين مدينة المكلا وتفعيل دور مكاتب الأشغال بمناطق المدينة والمديريات، ومراقبة عمل النظافة، وضبط المخالفين، والانضباط الوظيفي.



وشدد محافظ حضرموت خلال ترأسه، اليوم، اجتماعاً بعدد من المديرين العامين بالمرافق الخدمية بساحل حضرموت بحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس بارزيق، على ضرورة الاهتمام بتنظيم حركة السير وتجاوز الازدحامات التي تشهدها مدينة المكلا وتفعيل دور شرطة الضبط، وتنفيذ العقوبات الضبطية ضد المخالفين..مؤكداً على اهمية الاهتمام بنظافة وتحسين مدينة المكلا والمدن الرئيسة، وتفعيل الانضباط الإداري.

وشدد المحافظ على تفعيل الرقابة ومحاسبة المقصرين في أعمالهم، وتفعيل العقوبات الضبطية بحق المخالفين في تشويه المدن وترك مخلفات البناء ورمي القمامة في الشارع العام، والتوعية في أوساط المجتمع، ورفع خطة بتخفيف الاختناقات في الشوارع العامة بمدينة المكلا وترقيم جميع المركبات.

وأكد محافظ حضرموت، على الاهتمام بصيانة ونظافة الطرقات والأرصفة والتشجير، وإنشاء المجسّمات في التقاطعات، لإبراز مدينة المكلا وإظهارها بأبهى حُلّة..مشيراً إلى أن قيادة السلطة بالمحافظة تتطلع خلال العام 2021م إلى استهداف تحسين مجالات النظافة والطرقات والانضباط الوظيفي في العمل.