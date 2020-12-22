وكيل مأرب يبحث مع منظمة المجلس النرويجي التدخلات في مجالات العمل الانساني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح خلال لقائه، اليوم، مع فريق منظمة المجلس النرويجي للاجئين الذي يزور المحافظة، الشراكة الانسانية والتدخلات في مختلف مجالات العمل الانساني بما يسهم في التخفيف من معاناة النازحين واللاجئين في المحافظة.



واكد الوكيل مفتاح، حرص السلطة المحلية على تقديم الدعم والتسهيلات للمجلس النرويجي بما يمكنه من تنفيذ انشطته الانسانية بالمحافظة وفقا للوائح والقوانين النافذة ومبدأ الشفافية والتشاركية..مرحباً بتأسيس شراكه انسانية بين السلطة المحلية والمجلس النرويجي.

واستعرض مفتاح وفريق المنظمة ، الوضع الانساني في المحافظة للنازحين والمهجرين من قبل مليشيا الحوثي الايرانية، واللاجئين الافارقه وتدفقهم المستمر الى المحافظة، الى جانب التحديات الكبيرة والمتزايدة التي تواجهها السلطة المحلية في مختلف مجالات البنى التحتية والخدمات الاساسية والتي تعمل مع عدد من المنظمات الانسانية في ردم الفجوة الكبيرة بين الاحتياجات والتدخلات الانسانية الى جانب العمل على رفع مستوى التدخلات الانسانية في المحافظة لبعض المنظمات التي ماتزال دون المستوى.

وأطلع فريق منظمة المجلس النرويجي، وكيل المحافظة على اهداف الزيارة للمحافظة وفي مقدمتها الاطلاع على الوضع الانساني وامكانية توسيع المجلس انشطته وبرامجه الانسانية التي تستهدف اللاجئين والنازحين والمجتمع المضيف الى محافظة مأرب..مقدماً عرضاً تعريفياً عن المجلس النرويجي ومجالات انشطته الانسانية التي تشمل الامن الغذائي، والمياه والاصحاح البيئي، والمأوى وادارة المخيمات، والتعليم، والحماية.