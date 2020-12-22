أفاد مصدر محلي في محافظة الحديدة، الثلاثاء، بفقدان 7 صيادين يمنيين عقب خروجهم لصيد الأسماك في المياه الإقليمية اليمنية غربي البلاد.



وقال عبدالله الزرنوقي، رئيس جمعية شباب الخوخة التعاونية السمكية، إن "قارب صيد على متنه سبعة صيادين من أبناء الخوخة كانوا قد خرجوا للاصطياد بتاريخ 19 ديسمبر ولم يعودوا حتى اليوم".



وأضاف الزرنوقي في بلاغ، أن "الصيادين لا يملكون مواد تكفيهم ليوم واحد"، معرباً عن قلقه الشديد لمصير الصيادين المجهول.



والصيادون المفقودون هم: "هاني علي حسن منصوب، محمود علي حسن منصوب، سعد حسن منصوب، عبد محمد، أحمد عديني، عصام داود منصوب، الوصابي".



وأشار الزرنوقي إلى أن أهاليهم قدموا بلاغ لقوات خفر السواحل في مديرية الخوخة، آملين منهم البحث عن أهاليهم المفقودين.



يشار إلى أن إريتريا تحتجز العشرات من الصيادين اليمنيين منذ أشهر بعد اختطافهم من المياه الإقليمية اليمنية أثناء عملية الصيد.



كانت هذه تفاصيل خبر الحديدة: فقدان 7 صيادين يمنيين قبالة سواحل الخوخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.