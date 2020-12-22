الحديدة: وضع حجر الأساس لمجمع سكني في الخوخة بتمويل كويتي

وضع محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، الثلاثاء، حجر أساس لمجمع سكني يضم ثلاث منشآت عمرانية وخدمية في مديرية الخوخة جنوبي المحافظة غربي اليمن.



وجاء المشروع الذي حمل اسم "مجمع أمير الإنسانية"، بدعم من دولة الكويت وتنفذه مؤسسة غطاء الرحمة، حيث أكد طاهر أنه سيخفف الأعباء عن العشرات من الأسر الفقيرة والأيتام النازحين في الخوخة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.



ويضم المشروع مجمع سكني متكامل بثلاث منشآت عمرانية وخدمية، الأولى مكونة من ١٩ وحدة سكنية لأسر الأيتام، والثانية سيكون مركز تدريب وتأهيل لأبناء المجمع والمحافظة ككل، والثالث عبارة عن مسجد مع المرافق الخاصة به، مع تسوير المجمع ورصفه وتنظيم الإضاءة فيه، وفقا لممثل المنظمة.



ودعا محافظ الحديدة المنظمات إلى بذل المزيد من الجهود وتقديم خدمات ومشاريع نوعية تسهم في التخفيف من معاناة ابناء المحافظة النازحين في المديريات المحررة المزدحمة بالنازحين الفارين من جحيم مليشيا الحوثي الانقلابية.



وثمن طاهر دعم دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا، ووقوفهم الى جانب الشعب اليمني.



وكان محافظ الحديدة، قد وضع في منتصف يوليو الماضي حجر الأساس لمدينة الرحمة السكنية للنازحين في مدينة الخوخة، وتتكون من 200 وحدة سكنية بدعم من جمعية الرحمة الكويتية.



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