شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جميلة مسلسل "باب الحارة" تصدم جمهورها بظهور فاضح وهي بدون بنطلون .. شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت الفنانة السورية دانا جبر ، التي جسدت شخصية جميلة في مسلسل باب الحارة ، اثارة موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورا وصفت بالفاضحة .

وظهرت دانا جبر او جميلة باب الحارة كما يسميها جمهورها ، ظهرت في الصور التي نشرتها وهي ترتدي فستان قصير جدا ، لدرجة ان متابعيها وصفوه بأنه بلوزة فقط دون بنطلون .

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

* هل تذكرون "سارة" زوجة العقيد معتز في مسلسل باب الحارة.. شاهدو ظهورها الفاضح اليوم.. ارتدت ملابس النوم وكشفت عن مناطقها الحساسة.. "صور"

* هيفاء وهبي تتخطى كل الحدود وتنشر صور جريئة وفاضحة .. باعدت بين فخذيها واظهرت منطقتها الحساسة.. شاهد

* مذيعة MBC السعودية لجين عمران تعترف بكل جراءة عن اقامة علاقة جنسية كاملة مع هذا الشخص.. شاهد

* شاهدو كيف اصبح شكل الفنانة ياسمين صبري وهي حامل.. (صور)

* فتاة شديدة الجمال تترك سباق السيارات وتتوجه نحو الافلام الإباحية وتكشف عن سبب صادم لم يخطر على بآل احد.. شاهد

* الفنانة سيرين عبدالنور تذهل جمهورها بصورة ليس لها مثيل .. وأمير سعودي يتقدم لها بعد مشاهدة هذة الصور .. شاهد

* شاهد عقوبة من يمارس العادة السرية في اندونيسيا .. أغرب 7 قوانين جنسية في العالم

* هل تذكرون الفنانة "رانيا يوسف" التي ظهرت بالافلام الإباحية للمخرج خالد يوسف.. شوف فضيحتها الجديدة التي نشرتها على حسابها متحدية الجميع

* قناة الجزيرة تنشر فيديو صادم للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وتضع الأسرة المالكة في موقف محرج جداً... شاهد

* الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

* الراقصة صافيناز تنشر فيديو قديم لها وهي مرتدية فستان شفاف يكشف جسمها..(شاهد الفيديو)

* عاجـــل: فاجعة مروعة تهز السعودية والحزن يجتاح كل مناطق المملكة بعد هذا الحدث الأليم.. شاهد

* هل تذكرون الفنانة نسرين طافش.. شاهدو كيف كان شكلها قبل تكبير مؤخرتها ونفخ شفايفها.. صور

* انتشار مقاطع فاضحة لممثل كويتي شهير وهو يظهر عضوه الذكري.. والمفاجاة من يكون.. شاهد

* جميلة مسلسل "باب الحارة" تصدم جمهورها بظهور فاضح وهي بدون بنطلون .. شاهد الصور

* عاجـــل: سلطان عمان يتخذ قرارًا جريئ ومفاجئ لأول مرة في تاريخ السلطنة، ودولي الخليج يضعون ايديهم على قلوبهم ويترقبون القادم

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد

-----------------------

وشن متابعو جميلة باب الحارة هجوما عليها حيث انتقدوا جرأتها العالية قائلين انها تمتلك موهبة جيدة يجب ان تلتفت لتطويرها بدلا من التسويق لنفسها بطرق مهينة .

وطالب المتابعين ، جميلة باب الحارة بحذف صورها الخادشة للحياء حسب وصفهم وعدم استفزازهم مرة اخرى بمثل هذة الصور الصادمة .