نائب الرئيس يعزي في استشهاد البطل العقيد حمزة شداد وعدد من رفاقه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة، في استشهاد العقيد حمزة شداد رئيس اركان اللواء 145 مشاة، وعدد من رفاقه الشهداء الأبطال، وهم يؤدون واجبهم الوطني دفاعاً عن الدين والوطن في ميادين الحرية والكرامة بمحافظة تعز.



وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بالتضحيات التي جسدها الشهيد ورفاقه الشهداء الأبطال، وكل الشهداء الأحرار من منتسبي الجيش الوطني الذين يسطرون البطولات في مختلف الجبهات دفاعاً عن الوطن ومكتسباته، ويروون بدمائم الزكية تراب اليمن الطاهر، وما عرف عن الشهيد شداد من شجاعة وحنكة وانضباط عسكري.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الشهداء وأقاربهم وزملائهم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.