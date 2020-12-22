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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ الحديدة يضع حجر الاساس لمجمع سكني بالخوخة بتمويل كويتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وضع محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر ،اليوم، حجر اساس لمجمع سكني يضم ثلاث منشآت عمرانية وخدمية في مديرية الخوخة.
وأكد المحافظ، ان المشروع السكني، الذي جاء بدعم من الاخوة الأشقاء في دولة الكويت وتنفذه مؤسسة غطاء الرحمة، سيخفف الأعباء عن العشرات من الأسر الفقيرة والأيتام النازحين في الخوخة..داعيا المنظمات الى بذل المزيد من الجهود وتقديم خدمات ومشاريع نوعية تسهم في التخفيف من معاناة ابناء المحافظة النازحين في المديريات المحررة المزدحمة بالنازحين الفارين من جحيم مليشيا الحوثي الانقلابية.
وثمن محافظ الحديدة، دعم الاشقاء في دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا، ووقوفهم الى جانب الشعب اليمني .
من جانبه اوضح ممثل مؤسسة غطاء الرحمة، أن المشروع يضم مجمع سكني متكامل بثلاث منشآت عمرانية وخدمية، الأولى مكونة من ١٩ وحدة سكنية لأسر الأيتام، والثانية سيكون مركز تدريب وتأهيل لأبناء المجمع والمحافظة ككل، والثالث عبارة عن مسجد مع المرافق الخاصة به، مع تسوير المجمع ورصفه وتنظيم الإضاءة فيه.
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