الرئيس هادي يعزي في استشهاد اركان اللواء 145 مشاة ورفاقه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة، في استشهاد رئيس اركان اللواء 145 مشاة العقيد حمزة شداد، وعدد من رفاقه في ميادين العزة والكرامة بمحافظة تعز.



واشار رئيس الجمهورية في البرقية، الى البطولات التي اجترحها الشهيد حمزة ورفاقه وهم يدافعون عن الوطن ومكتسابته وثوابته الوطنية في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.

واكد الرئيس، ان تلك البطولات التي يسطرها الابطال في مختلف المواقع والجبهات ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان كافة ابناء الشعب اليمني..معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة الى اسر الشهداء..مبتهلاً للمولي عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ، وان يلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان.