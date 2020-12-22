شكرا لبحثكم عن خبر ضبط مخموراً فتح سلاحه على محلات وممتلكات المواطنين في سوق الهاشمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

العاصمة عدن:

قالت قوات الحزام الأمني انها في ساعة متأخرة من الليل اعتقلت مسلحاً مخموراً اطلق النار عشوائياً على محلات وممتلكات المواطنين وهو في حالة سكر شديدة في سوق الهاشمي بمديرية الشيخ عثمان.

و بحسب المصادر العملياتية فإن المدعو (ب.م.ح) رفض نداءات تسليم نفسه وباشر إلى إطلاق الرصاص الحي على افراد قوة الطوارئ التابعة للحزام الأمني مما أدى إلى إصابته في ساقه.

و سارعت قوات الحزام الأمني إلى القبض على المسلح المخمور ونقله إلى مشفى اطباء بلا حدود لعلاجه ومن ثم ايداعه في توقيف القطاع الثامن.

و فتحت قوات الحزام الأمني - القطاع الثامن تحقيقاً مع المتهم تمهيداً لإحالة قضيته إلى الجهات المختصة.

يُذكر بإن المدعو (ب.م.ح) تم ضبطه من قبل قوات الحزام الأمني في شهر يوليو الماضي بتهمة التقطع والحرابة قبل ان تحيل ملف قضيته إلى الجهات المختصة في شرطة الشيخ عثمان.