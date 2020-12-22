شكرا لبحثكم عن خبر البحث عن أرضية مشتركة تنفذ نشاط مسح نزاعات في ثلاث مناطق بمديرية تبن بلحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / انوار العبدلي

برعاية مكتب الصحة العامة في محافظة لحج وبدعم من مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي " صحتي أولا" نفذت منظمة البحث عن أرضية مشتركة صباح اليوم الثلاثاء نشاط مسح النزاعات في مديرية تبن .

حيث استهدف النشاط صباح اليوم كل من قرية بيت عياض والنوبة وأدار فيه الوسيطين المحليين وهما سعيد عوض الشحاري وأمينة محمد سعيد الذين تلقوا تدريب من منظمة البحث في وقت سابق جلسة النقاش مع الحاضرين من العاملين بالجانب الصحي بالوحدات الصحية ومن أبناء المجتمع .

وطرح الحاضرين المجتمعين عدة قضايا واحتياج تواجه الجانب الصحي بما يتعلق بالصحة الانجابية مما أدت إلى صراع ونزاع مجتمعي وما تواجه المرأة في قرى مديرية تبن الغربية .

وخلال فترة النقاش بادر عدد من الحاضرين المجتمعين في بيت عياض على التطوع ودعم مركز الوحدة الصحية في بيت عياض بالكراسي لاحتياج الوحدة لذلك .

وخرجت جلسات النقاش في المنطقتين برفع عدة احتياجات تحتاجها الوحدات الصحية بالمنطقتين للمنظمة كما تم اختيار لجنة مستدامة مكونة من شخصين في كل من المنطقتين " بيت عياض - والنوبة " حيث ستعمل اللجنة على التواصل الدائم مع الوحدة الصحية بالقريتين ومكتب الصحة في لحج وأبناء المنطقة .

حضر جلسة مسح النزاعات كل من منسق المنظمة حسين الوهاشي والأستاذ محمد الشحاري مدير إدارة الرقابة والتفتيش بمكتب الصحة والسكان لمحافظة لحج ومديرة الوحدة الصحية في بيت عياض افراح عبدالقادر عبيد عبدالله ومدير الوحدة الصحية في الصحية في النوبة سعيد محمد عوض سالم .

هذا وسينفذ عصر اليوم كذلك جلسة نشاط نقاشية في قرية سفيان بمديرية تبن الشرقية بمشاركة أبناء المنطقة لوضع قضايا نزاع واحتياج تتعلق بالصحة الانجابية .

نشير إلى أن نشاط المسح للنزاعات في لحج سيشمل ثلاث مديريات بالمحافظة وهي تبن والمسيمير والمقاطرة .