القملي يبحث مع مسؤول امريكي التعاون في مجال الامن البحري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء الركن خالد القملي، اليوم ، في العاصمة السعودية الرياض ،مع قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الفريق بحري صمويل بابارو، التعاون الثنائي في مجال الامن البحري.



وناقش القملي مع قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية، التنسيق بين مصلحة خفر السواحل اليمنية والبحرية الأمريكية والاهتمام المشترك في مجال الأمن البحري والتدريب وبناء القدرات.

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