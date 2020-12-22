"السباعي" توضح تفاصيل التعليمات المتصلة بفرض فحص البي سي آر على كافة المسافرين الى اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت المتحدث الرسمي للجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة جائحة كورونا المستجد الدكتورة اشراق السباعي، أن قرار اللجنة العليا للطوارئ باشتراط خضوع الراغبين بالسفر الى اليمن لفحص البي سي آر وتقديم نتائج الفحص التي تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد، يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية مع تفشي موجة ثانية من الوباء.



وقالت السباعي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بأن الفحص ينبغي الا يتجاوز ٧٢ ساعة من موعد السفر الى اليمن، وسيتم البدء بتطبيق هذا الاجراء في كافة المنافذ البرية والجوية للجمهورية اليمنية ابتداء من يوم الجمعة الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٠ على كافة الواصلين سواء مواطنين او مقيمين او زائرين بما في ذلك موظفي الامم المتحدة والمنظمات الدولية المسافرين الى اليمن.

واضافت، بانه يعفى من فحص البي سي آر الاطفال في سن العاشرة وما دون ذلك.

وبالنسبة للمراكز المعتمدة للفحص اشارت المتحدث الرسمي بأنه سيتم قبول نتائج الفحص الصادرة عن المراكز والمختبرات الطبية المعتمدة في دول المغادرة،.. مؤكدة بأنه سيلزم كافة المسافرين تعبئة نموذج خاص وتسليمه عند الوصول لموظفي المنفذ.