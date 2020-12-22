- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "السباعي" توضح تفاصيل التعليمات المتصلة بفرض فحص البي سي آر على كافة المسافرين الى اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكدت المتحدث الرسمي للجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة جائحة كورونا المستجد الدكتورة اشراق السباعي، أن قرار اللجنة العليا للطوارئ باشتراط خضوع الراغبين بالسفر الى اليمن لفحص البي سي آر وتقديم نتائج الفحص التي تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد، يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية مع تفشي موجة ثانية من الوباء.
وقالت السباعي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بأن الفحص ينبغي الا يتجاوز ٧٢ ساعة من موعد السفر الى اليمن، وسيتم البدء بتطبيق هذا الاجراء في كافة المنافذ البرية والجوية للجمهورية اليمنية ابتداء من يوم الجمعة الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٠ على كافة الواصلين سواء مواطنين او مقيمين او زائرين بما في ذلك موظفي الامم المتحدة والمنظمات الدولية المسافرين الى اليمن.
واضافت، بانه يعفى من فحص البي سي آر الاطفال في سن العاشرة وما دون ذلك.
وبالنسبة للمراكز المعتمدة للفحص اشارت المتحدث الرسمي بأنه سيتم قبول نتائج الفحص الصادرة عن المراكز والمختبرات الطبية المعتمدة في دول المغادرة،.. مؤكدة بأنه سيلزم كافة المسافرين تعبئة نموذج خاص وتسليمه عند الوصول لموظفي المنفذ.
كانت هذه تفاصيل خبر "السباعي" توضح تفاصيل التعليمات المتصلة بفرض فحص البي سي آر على كافة المسافرين الى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.