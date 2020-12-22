بدء المرحلة الثانية من بناء قدرات موظفي اماكن الاحتجاز للنساء بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت بمحافظة مأرب، اليوم، المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الذي ينفذه فرع اتحاد نساء اليمن بالمحافظة لبناء قدرات موظفي اماكن الاحتجاز للنساء من اجل تعزيز العمل الاصلاحي في التعامل مع النساء المحتجزات.



واوضحت رئيس فرع اتحاد نساء اليمن فندة العماري، ان لمرحلة تستهدف اكساب 25 متدرب ومتدربة من منتسبي الاجهزة الشرطية والقضائية ومحامين منقسمة على مجموعتين، معارف نظرية ومهارات عملية على مدى خمسة ايام تشمل القانون الدولي لحقوق الانسان، والتطور التاريخي لحقوق النساء في ضوء المواثيق الدولية، ومبادئ وضمانات المحاكمة العادلة للنساء، والمبادئ الاساسية لمعاملة النساء..مشيرة الى ان البرنامج التدريبي يتضمن الرعاية والخدمات الصحية والاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا (كوفيد 19) في مؤسسات الاحتجاز.

وقدم مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالعزيز الشدادي، محاضرة عن الرعاية والخدمات الصحية التي يقدمها مكتب الصحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لنزلاء السجون ومنها سجن النساء، والاحتياجات الصحية وفق الخصوصية للنساء في اماكن الاحتجاز، الى جانب التعريف بمستوى الجاهزية والسيطرة على (كوفيد 19) في اماكن الاحتجاز.