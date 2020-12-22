بدء ورشة عمل بالمكلا لخطباء المساجد حول مكافحة الفساد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، ورشة العمل الخاصة بخطباء المساجد، التي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة حضرموت وبالتعاون مع مكتب الأوقاف والإرشاد.



وتناقش الورشة بمشاركة 26 من خطباء المساجد من مديريات المكلا والشحر وغيل باوزير وبروم ميفع، أوراق عمل عن التعريف بعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والفساد المجتمعي وأثره على المجتمع والفساد وانواعه واسبابه وعلاجه واستراتيجيات مكافحة الفساد المالي والإداري بالدولة.

وفي افتتاح الورشة أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ان هذه الورشة تأتي انطلاقة لتحريك المياه الراكدة لعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد..مشيرا الى ان المجتمع لن يكون سليم الا بتظافر الجهود لنشر التوعية في المدراس والجامعات بمخاطر هذه الآفة.

من جانبها أكدت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، أن الفساد يدفع ثمنه المجتمع، وهو ما يوجب علينا جميعا العمل بشكل فاعل للقيام بدورنا في مكافحة هذه الآفة..منوهة بدور المسجد في التوعية المجتمعية والإسهام في العملية التربوية والاجتماعية.