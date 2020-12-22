شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يتسلم مصفوفة احتياجات مديرية حات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلم محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، من المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمديرية حات، مصفوفة الاحتياجات الخدمية والأمنية للمديرية لإدراجها حسب الأولوية ضمن البرنامج الاستثمار للعام القادم.



وأكد المحافظ، حرص السلطة المحلية على إدراج الاحتياجات والمشاريع ضمن خطة البرنامج الاستثماري للعام القادم..مشدداً على المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية للمجلس المحلي بحات، إلى العمل بروح الفريق الواحد لخدمة المديرية وتعزيز الأمن وتحسين الخدمات.

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