تدشين حملة لضبط أسعار المواد الغذائية وسباق رياضي للمعاقين في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة المهرة مختار بن عويّض، اليوم، حملة ضبط أسعار المواد الغذائية والمواد التكميلية بمدينة الغيضة.



واكد بن عويض، على أهمية الحملة في ضبط الأسعار للتخفيف عن معاناة المواطنين..مشددا على ضرورة التزام جميع التجار بالأسعار ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين.

الى ذلك نظمت جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً سباق الكراسي للمعاقين في نادي الإرادة الرياضي، واكد الوكيل مختار بن عويض، على دعم السلطة المحلية لهذه الفعاليات والأنشطة التي تدخل السعادة والبهجة في نفوس المعاقين.

وكان بن عويض افتتح الصالة الرياضية لنادي الإرادة الرياضي بجمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً..مشيرا الى أهمية هذه الصالة في صقل مواهب منتسبي الجمعية، ودمجهم في المجتمع.